Alan Pulido cerca de llegar al Tri

El delantero mexicano de Sporting Kansas City, Alan Pulido aseguró que ya fu contactado por la gente de la selección mexicana por lo que podría estar en la siguiente convoicatoria de Gerardo Martino.

En entrevista con Marca, Pulido dijo haber tenido comunicación con gente del Tri para conocer su disposición a una convocatoria por parte del “Tata” Martino, cuyo próximo amistoso será en septiembre ante Costa Rica.

“Me contactaron, no el Tata sino la gente que trabaja para él y me preguntaron cómo estaba. Me ilusiona, me motiva seguir dando lo mejor de mí y obviamente poder estar en la Selección es algo muy importante”.

Asimismo el jugador aseguró que extraña a Chivas, equipo en el que ganó los torneos más importantes para un equipo mexicano: la Liga, la Copa y la Liga de Campeones de Concacaf.

