Biden culpa a Trump de protestas raciales; el presidente se defiende

El candidato demócrata a la Presidencia, Joe Biden, ofreció un duro mensaje sobre las protestas y la división racial que enfrenta el país y culpó al presidente Donald Trump de atizar el conflicto que ha causado muertes, en lugar de ayudar a la conciliación.

El exvicepresidente rechazó también apoyar la violencia en las protestas de Black Lives Matter por los abusos policiales que han derivado en las recientes muertes de George Floyd y Jacob Blake.

“Quiero ser claro sobre esto: disturbios no es protestar. Saquear no es protestar. Encender fuego no es protestar. Nada de esto es protesta, es anarquía, simple y llanamente”, expresó Biden desde Pittsburgh, Pensilvania. “Quienes lo hagan deberían ser procesados. La violencia no traerá cambios, solo destrucción. Está mal en todos los sentidos. Divide en lugar de unir”.

Luego apuntó hacia el presidente Trump, criticando su estrategia de “la ley y el orden”, sin llamar a la sensatez y buscar un punto medio que ayude a conciliar.

“Este presidente perdió hace mucho tiempo cualquier liderazgo moral en este país. No puede detener la violencia, porque durante años la ha fomentado”, expresó Biden. “Puede creer que pronunciar las palabras ley y orden lo hace fuerte, pero el hecho de que no pida a sus propios seguidores que dejen de actuar como milicia armada en este país demuestra lo débil que es. ¿Alguien cree que habrá menos violencia en Estados Unidos si Donald Trump es reelecto?”.

Apuntó que EE.UU. está inmerso en serios problemas que parecen multiplicarse bajo la actual Administración: COVID-19, devastación económica, violencia policial injustificada, nacionalistas blancos envalentonados, un ajuste de cuentas sobre la raza, entre otros. Cuestionó cuál era el punto común de esas crisis.

“Un presidente en ejercicio que empeora las cosas, no las mejora”, acusó. “Un presidente en ejercicio que siembra el caos en lugar del orden. Un presidente en funciones que no cumple con el deber básico del trabajo: promover la verdad de que todos nacemos con el derecho a la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad”.

El presidente Trump respondió vía Twitter el mensaje, el cual devolvió acusaciones, sin ningún llamado a la conciliación.

“Acabo de escuchar lo que Biden tenía que decir. Desde mi punto de vista, está culpando a la Policía mucho más que a los alborotadores, anarquistas, agitadores y saqueadores, a los que nunca podría culpar”, expresó.

Afirmó, sin presentar pruebas, que esos manifestantes apoyan lo que calificó “izquierda radical”, la cual –acusó– respalda a Bernie Sanders, el senador de Vermont y exaspirante presidencial.

La tarde del domingo, el mandatario ya había lanzado varias acusaciones contra Biden sobre su “apoyo” a las protestas.

Just watched what Biden had to say. To me, he’s blaming the Police far more than he’s blaming the Rioters, Anarchists, Agitators, and Looters, which he could never blame or he would lose the Radical Left Bernie supports!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 31, 2020