Conoce los 5 amuletos de la suerte más usados en el mundo

Astrología

Estos amuletos son los más populares para atraer la buena fortuna y se pueden conseguir en prácticamente cualquier lugar del mundo

Hay objetos de la suerte que son tan populares que se encuentran prácticamente en cualquier lugar del mundo. Su fama ha traspasado fronteras y quizá la razón es porque sean muy eficaces para atraer la buena fortuna. Algunos de ellos son tan simples que podemos hacerlos en nuestra propia casa y otros habrá que comprarlos, pero no costará trabajo hallarlos.

Es probable que por lo menos hayas oído hablar de uno de ellos o los has visto en casa de un familiar, en la pulsera de alguien o quizá en tu propio hogar y no te has percatado del poder energético que tiene.

La Figa o mano del poder

Representa el puño de una mano con el pulgar asomado entre el índice y el dedo del corazón. Simboliza a la fertilidad de la mujer y se cree que tiene la capacidad de absorber la buena suerte que su poseedor no tuvo hasta el momento de adquirirla. También se dice que protege contra los malos espíritus, la envidia y las malas vibras.

La mano de Fátima

Es muy común que sea usado en pulseras, dijes, aretes o llaveros. Este símbolo, también conocido como La mano de Dios, es común en culturas musulmanas y judías. Se cree que protege contra el mal al detenerlo con la palma de la mano, previene enfermedades y atrae la buena suerte. Asimismo, favorece la paciencia, fidelidad y fertilidad.

El hijo rojo en la muñeca

Popularmente se cree que el hilo rojo amarrado en la muñeca izquierda protege contra cualquier maldición, como el mal de ojo. Se usa en esa mano debido a que se cree que por ahí entran todas las energías que recibe el cuerpo y el alma. Los esotéricos recomiendan que el hijo sea de lana y debe ser bendecido; únicamente puede anudarte el hijo rojo una persona que te desea el bien.

Herradura de la suerte

Se trata de la herradura de hierro que llevan los caballos y es uno de los amuletos más populares en el mundo. Su poder solo es efectivo si la encuentras en el campo o alguien te la regala.

Trébol de 4 hojas

El trébol de 4 hojas es el amuleto más codiciado de todo el mundo, pero infortunadamente el más difícil de conseguir, no obstante, hay quienes creen que da suerte con el simple hecho de llevarlo dibujado o grabado en algún objeto. Estos raros tréboles son un antiguo símbolo irlandés de fortuna y sus hojas representan la fe, esperanza, amor y la suerte.

