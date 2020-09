Así fue como Antonio Banderas se convirtió en la figura paterna de Dakota Johnson

Entretenimiento

Hay padrastros que se involucran mucho en la vida de sus hijastros

Antonio Banderas y Dakota Johnson tienen una relación muy hermosa. Por 19 años él estuvo casado con Melanie Griffith, madre de la protagonista de 50 Sombras de Grey, y a pesar de que no tenía por qué, él se transformó en prácticamente un segundo padre para Dakota.

Cuando Banderas llegó a su vida, Dakora tenía solo 4 años. Ella es hija del productor Donald Wayne Johnson sin embargo la relación entre él y Girffith no funcionó por lo que decidieron separarse.

Fue así como con el tiempo Banderas se fue involucrando cada vez más en su vida. Años después nacería su media hermana, Stella del Carmen, el actor siempre las amó por igual.

Ella ha mencionado que le tocó “un padre de regalo” y ha admitido que él es una de las personas más influyentes en su vida. Si bien Malanie y él decidieron poner fin a su matrimonio en 2014, Dakota y Banderas siguen siendo muy cercanos. Ella lo ha calificado como “su segundo padre” y siempre ha estado ahí para apoyarlo en sus logros.

Banderas por su parte está sumamente orgulloso de su hija. Incluso mencionó que no asistió al estreno de 50 Sombras de Grey porque no quería avergonzarla. La pasada temporada de premios él no perdió oportunidad para mencionarla en su discurso de agradecimiento: “Quiero dedicarle esto a dos personas que amo. A Dakota, porque siempre me llamas papi y lo sigues haciendo“, dijo con ternura al recibir el premio a Mejor Actor en los Hollywood Film Awards.

“Está fenomenal”: Nicole Kimpel revela el estado de salud de Antonio Banderas

Antonio Banderas superó el COVID-19 y recordó a los que “no lo consiguieron”

Antonio Banderas llega a sus 60 años de edad justo cuando da positivo al coronavirus