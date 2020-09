Polémica por muerte de un hombre afroamericano en manos del LASD el pasado lunes

La ciudad de Los Ángeles pasó la noche con algunas protestas luego de que un hombre afroamericano muriera durante un encuentro con oficiales del Departamento del Alguacil de Los Ángeles (LASD).

El hombre, identificado como Dijon Kizzee, murió después de tratar de huir tras una detención de tráfico mientras manejaba una bicicleta.

Según información del LASD, el hombre empezó a correr tras golpear a un oficial que le dio la señal de alto, al mismo tiempo que soltó algunas pertenencias, incluyendo un arma.

