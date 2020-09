Renuncia secretario del Medio Ambiente tras criticar gobierno de AMLO

Noticias

Víctor Manuel Toledo denunció hace un mes contradicciones y "luchas de poder" en el gobierno de López Obrador, además afirmó que la Cuarta Transformación no existe

MÉXICO – A casi un mes asegurar que no existe la 4T (Cuarta Transformación) y criticar al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, además de denunciar “contradicciones y “luchas de poder”, Víctor Manuel Toledo renunció como secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanarnat).

La prensa nacional publicó que la dimisión de Toledo se debe a problemas de salud, pero se da semanas después de que se filtró un audio donde el ahora exfuncionario lanzó fuertes criticas contra la administración de AMLO y de pugnas internas en el gabinete.

Incluso, Toledo aseguró que una de las personas con más poder en el gabinete presidencial es Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la Presidencia, quien presuntamente había bloqueado su desempeño en la Semarnat.

Toledo será sustituído por María Luisa Albores, actual secretaria del Bienestar.

Es la cuarta renuncia en el gabinete del presidente López Obrador, quien asumió el poder el 1 de diciembre de 2018.

Víctor Manuel Toledo no había protagonizado ninguna aparición pública desde que el 5 de agosto pasado se filtró a medios un audio de origen desconocido en el que arremetía contra la Cuarta Transformación (4T), concepto con el que se conoce al gobierno de López Obrador, quien dice llevar a cabo la “cuarta transformación” de México tras la independencia, las reformas liberales y la revolución.

“La 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe. Por el contrario, este Gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y estas se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete que yo lo he notado en varias líneas”, expresó Toledo, de acuerdo al video filtrado en las redes sociales.

🔴Atención Trasciende que Víctor Manuel Toledo dejaría la Semarnat y su lugar sería ocupado por María Luisa Albores, titular de la Secretaría de Bienestar. Sí, Toledo, quien habría dicho que el gobierno está lleno de contradicciones.pic.twitter.com/2giLmPnmSi — Ruido en la Red (@RuidoEnLaRed) August 31, 2020

Toledo también reprochó que López Obrador, el jefe de Gabinete, Alfonso Romo, y varios ministros “están en contra” de la agenda ecológica que intenta impulsar la Secretaría de Medio Ambiente.

Luego de que se dieran a conocer las fuertes críticas contra el gobierno, López Obrador evitó pedir su renuncia, por el contrario declaró que era “normal” las diferencias dentro de un Gobierno.

“En el gabinete nuestro hay libertad, hay discrepancias y no hay pensamiento único. Se da la libertad para que todos opinen”, destacó en su momento el mandatario mexicano.

Otra de las renuncias dentro del gabinete de AMLO se registró el pasado 23 de julio, cuando Javier Jiménez Espriú dejó el cargo como secretario de Comunicaciones y Transportes, quien se opuso a la militarización de los puertos y aduanas del país ordenada por López Obrador.

Mientras que el año pasado renunciaron el secretario de Hacienda Carlos Urzúa por discrepancias con el programa económico del mandatario

También renunció la secretaria de Medio Ambiente Josefina González-Blanco, aunque no fue por diferencias con el gobierno de AMLO, sino por protagonizar un escándalo al ordenar el retraso de un vuelo comercial para poder llegar a tiempo al aeropuerto.

Pero quién sí denunció discrepancias e inconformidad con el gobierno del presidente López Obrador fue Germán Martínez, quien era director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y dejó el cargo en mayo de 2019.

Martínez cuestionó los fuertes recortes de personal y la agresiva política de ahorros en el IMSS.

“Estoy consciente de los límites y de mis límites, puedo equivocarme, pero soy decente y tengo vergüenza pública, y con serenidad de ánimo, presento, en este momento, mi renuncia al cargo de Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social”, destacó Germán Martínez.

Y es que ya en ese tiempo el sector salud atravesaba por una fuerte crisis, la cual se ha ido agravando con el paso del tiempo, más ahora en medio de la pandemia del coronavirus.

Con información de agencias