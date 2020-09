Se entera que su marido le fue infiel gracias a un anuncio de periódico

Estilo de Vida

Jamás había entendido por qué su historia de amor terminó tan abruptamente hasta que se topó con un artículo en un diario de su exmarido y nueva prometida

Nikyta Romero es una bailarina de 30 años, la cual en el 2013 conoció a Robert Palmer, de 32, con quien sintió un flechazo a primera vista y por ende, pensó que sería el amor de su vida. Nada más alejado de la realidad.

Luego de salir un par de ocasiones, Nikyta y Robert iniciaron un noviazgo, en donde todo era tan perfecto que 2 años después, en 2015, decidieron contraer matrimonio por el civil.

Las cosas iban tan bien que ambos decidieron que en 2 años, celebrarían una gran boda en Dallas.

Esto hizo que Romero comprara un hermoso vestido de novia y su familia viajó de diversas partes del mundo para que en diciembre de 2016 pudieran conocer a su esposo.

Pero su felicidad se desmoronó tan solo 3 meses después, ya que Robert le pidió tiempo y espacio, sin saber exactamente por qué, ya que creía tenían la relación perfecta. Lo más triste ocurrió una semana después cuando él le pidió el divorcio.

A pesar del dolor que le causó, ella aceptó pues no quería tener a su lado a un hombre que ya no la amaba, aunque no comprendía cómo es que su amor se terminó de la noche a la mañana, incertidumbre con la que vivió durante muchos años, hasta que hace unos días vio publicada en el periódico una historia de amor, nada más y nada menos que protagonizada por Robert, su Robert, y una empresaria de 35 años llamada Lauren Maillian.

Ambos contaron que se conocieron en 2017, cuando Palmer aún era esposo de Nikyta. En el reportaje, él indicó que era soltero y que nunca se había casado, lo cual era una total mentira; fue así como Romero se enteró que su marido le había sido infiel.

En algún momento, sospechó que él la engañaba; sin embargo, nunca pudo comprobarlo. Han pasado ya 3 años de su separación y aunque en su momento le dolió mucho, ella asegura que hubiera preferido que su esposo siempre le hubiera hablado con la verdad.