El histórico contrato de Canelo y DAZN fracasa luego de solo tres peleas

La madrugada del 17 de octubre de 2018 se daba a conocer la noticia: Saúl “Canelo” Álvarez firmó el contrato más lucrativo de la historia del boxeo y de los deportes: $365 millones de dólares con la empresa de contenidos deportivos vía “streaming” DAZN para realizar 11 peleas en un lapso de cinco años.

Sin embargo, menos de dos años después de aquella noche de fiesta del “Team Canelo” en Nueva York, el megacontrato ha fracasado.

No es solo que “Canelo” solo ha tenido tres peleas desde entonces y ninguna de verdadera trascendencia en la historia del boxeo o de real impacto con el gran público, sino que el panorama del acuerdo entre Álvarez y DAZN luce cada vez más complicado, uno en el que se ha perdido el entusiasmo y la confianza entre las partes.

Este miércoles, el sitio especializado de deportes The Athletic reportó que las negociaciones para la siguiente pelea del pelirrojo están totalmente estancadas porque DAZN se niega a pagar los $35 millones de dólares que en teoría le garantizaba el contrato al peleador.

DAZN alega que la promotora de Álvarez (Golden Boy) no le ha ofrecido para la siguiente función del mexicano un posible rival del nivel acordado cuando se firmó el contrato. Según el reporte, dicho oponente tendría que ser de calidad “premier” a discreción de DAZN por lo menos una vez al año.

Álvarez lógicamente no peleará el 12 de septiembre, cerca de la celebración del Día de la Independencia de México, ni tampoco vio acción en el fin de semana del 5 de mayo, las dos principales fechas del boxeo.

La lista de posibles rivales mencionados para el multicampeón mundial es extensa, pero sin lograrse un acuerdo. Tras el desgastante proceso en el que Golden Boy Promotions proponía algún boxeador y DAZN no lo aprobaba surgió incluso una propuesta para que Álvarez se midiera al desconocido turco Avni Yildirim, presuntamente elegido por el propio “Canelo”, lo cual sonó a ironía. Por supuesto, DAZN rechazó la idea.

🇲🇽🇬🇧 Canelo Alvarez vs Callum Smith/Billy Joe Saunders is reportedly now being discussed by Golden Boy & DAZN to potentially take place in November. BJS previously ruled himself out for Sept 12th, but it’s claimed he’s back in play for later date. [According to @BoxingScene] pic.twitter.com/x6ZXGQlWSP

— Michael Benson (@MichaelBensonn) August 26, 2020