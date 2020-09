Indocumentados podrán obtener licencias profesionales en Nueva Jersey

Los inmigrantes indocumentados podrán obtener una licencia profesional u ocupacional bajo la legislación promulgada ayer por el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy.

El proyecto de ley beneficiaría a unos 500 mil residentes indocumentados en el estado, que ahora podrán acceder a licencias profesionales en áreas de salud, consejería y cosmetología, entre otras.

“Nueva Jersey es más fuerte cuando todos tienen la oportunidad de contribuir y todos tienen la oportunidad de vivir su Sueño Americano”, dijo el gobernador (D) Murphy. “Esta ley envía un mensaje simple y poderoso de que el estatus migratorio ya no puede usarse como excusa para discriminar entre personas igualmente educadas, capacitadas y calificadas”.

La Asamblea de Nueva Jersey aprobó la legislación el 30 de julio con una votación de 47 a favor y 26 en contra. Previamente había sido validada por el Senado estatal el 29 de junio, 26 a 11.

Estella Rivas, estudiante de pre-medicina de la Universidad de Rutgers, explicó cómo la nueva ley puede ayudar, especialmente en medio del brote de coronavirus y la recuperación económica.

“Como aspirante a médico, enfrenté barreras para seguir una carrera en medicina debido a mi estatus migratorio en un momento en que nuestro estado más nos necesita”, dijo Rivas a Pix11. “Hoy, ya no tengo que mirar desde el costado, puedo obtener mi título y estar allí para brindar ayuda a nuestros habitantes de Nueva Jersey más vulnerables”.

It's official: Immigrants without legal status can now obtain professional and occupational licenses in New Jersey as long as they meet all other requirements. https://t.co/BgnVTlCFWt

— Daily Record (@dailyrecord) September 1, 2020