¿Kim Jong-un coqueteó con funcionaria de Trump para lograr acuerdo?

Así lo cuenta la exportavoz Sarah Sanders

Según la exvocera de la Casa Blanca, Sarah Sanders, el líder de Korea del Norte, Kim Jong-un, le guiño el ojo en uno de los encuentros con la comitiva de los Estados Unidos, lo que desató bromas del presidente Donald Trump y el entonces jefe de Gabinete, John Kelly.

En su nuevo libro, Sanders afirma que durante una cumbre en Singapur en junio de 2018, Jong-un le guiñó el ojo y el presidente Trump se dio cuenta, al grado que lo tomó como broma para convencerla de “sacrificarse” y lograr un acuerdo.

“¡Kim Jong-un coqueteó contigo!”, dijo Trump a Sanders, según la vocera. “¡Él lo hizo! ¡Él te coqueteó!”.

Así lo reveló un adelantó de Speaking for Myself (Hablando por mí misma), obtenido por The Guardian, que destaca que Sanders pertenece a una notable familia republicana y, según reportes, busca ser gobernadora de Arkansas.

Del incidente con Jong-un, con quien el presidente Trump quiso lograr un acuerdo, Sanders afirma que derivó todo en una broma, que se amplió en la limusina presidencial “La Bestia” camino al aeropuerto, donde la exvocera contó el incidente al presidente y a Kelly.

Sanders afirma que pidió al presidente Trump dejar de bromear, pero Kelly respaldó al presidente y Trump, quien dijo que ella debería aprovechar el coqueteo.

“Bueno, Sarah, eso lo resuelve. ¡Vas a Corea del Norte y dará un punto al equipo! Tu esposo y tus hijos te extrañarán, ¡pero serás una heroina para tu país!”, expresó.