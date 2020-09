Santiago Ormeño habló sobre su decisión de representar a México o Perú

Deportes

El delantero del Puebla se ha convertido en la sensación de la Liga MX

El delantero del Puebla, Santiago Ormeño, es el mejor mexicano en la tabla de goleo de la Liga MX donde ya suma cuatro anotaciones y el buen nivel que ha mostrado en el Guard1anes 2020 lo ha catapultado a la fama y a un posible llamado a la Selección Mexicana.

El jugador también ha causado revuelo en Sudamérica ya que tiene nacionalidad peruana por parte de su abuelo, el exportero Walter Ormeño, y por ello, en el país inca han solicitado que Ricardo Gareca le de una oportunidad, sobre todo tras la lesión de Paolo Guerrero que le impedirá arrancar las Eliminatorias Mundialistas en Conmebol que arrancan en octubre.

Ante la posibilidad de verse en un dilema, Ormeño habló de lo que piensa respecto a representar a México o Perú.

“Me es complicado responder porque no ha pasado, no he tenido acercamiento con ninguna federación, entonces son rumores, no quiero meterme en la cabeza a dónde me voy o como le hago si ni siquiera ha pasado. En el momento que se de, si se da, ya me tomaré el tiempo de analizarlo y decidiré lo mejor para mí, pero ahorita no podría responder“, declaró en entrevista para Marca Claro.

La sensación de la eLiga MX y el futbolista mexicano con más goles (4) en lo que va de torneo Guard1anes 2020. Acaparando los focos. Adueñándose del show virtual y real. Es el momento de Santi Ormeño. #OrmeñismoComoEstiloDeVida 📷 @ClubPueblaMX pic.twitter.com/kQzRGU1CkX — Invictos (@InvictosSomos) August 29, 2020

El atacante quien es dirigido por el peruano Juan Reynoso, comentó que para él es un honor que lo comparen con Paolo Guerrero, pero cree que sus características son diferentes.

“Hasta que el profe (Juan) Reynoso dijo esto empecé a investigar sobre Flavio Maestri y creo que tiene razón, soy más parecido a él que a Paolo Guerrero, pero que me comparen con Paolo es un halago, una motivación extra, me parece un monstruo; que me comparen con él es bastante grato, aunque me parezco más a Maestri en lo futbolístico, en la altura, las piernas largas, la forma de moverse, la forma de hacer sus goles, creo que soy más parecido a él”, aseguró el futbolista.

Otro gran gol de Santiago Ormeño en el Puebla de Juan Reynoso. Lleva 4 goles en la presente Liga MX. De ley, Gareca debe considerarlo 🇵🇪 pic.twitter.com/fBTloaN7mf — Walter Rubina (@wrubinaa) August 29, 2020

Ormeño se dijo feliz por el momento que está viviendo, pero va paso a paso y sueña con hacer cosas grandes, incluso llegar al fútbol de Europa.

“Me quiero consolidar en el fútbol mexicano, poderle dar la mayor cantidad de goles al Puebla, estar un buen rato en el Puebla si es posible, y luego ver que viene. Si luego hay otro equipo en México, o ¿por qué no? Ha de ser difícil, ya tengo 26 años, pero pensar en Europa, ir a jugar a Europa, jugar en selección, lo que cualquier jugador quiere”, aseguró.

El Puebla enfrentará el sábado al único invicto que queda en el Guard1anes 2020, Pumas, en el Estadio Olímpico Universitario.