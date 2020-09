Así se vio en el cielo el misil balístico intercontinental Minuteman III que lanzó la Fuerza Aérea desde California

Militares en Estados Unidos lanzaron ayer otro misil balístico intercontinental Minuteman III desde la base aérea Vanderberg, en California.

Según la información suministrada por el Comando de Ataque Global de la Fuerza Aérea, las ojivas de entrenamiento del misil impactaron los objetivos programados en el espacio de prueba ubicado en el atolón de Kwajalein, que forma parte de las Islas Marshall, en la parte central del océano Pacífico.

Con la acción se busca verificar el estado de preparación de las armas de disuasión nuclear del país.

El comunicado publicado por el Comando en su cuenta en Twitter indica que “la flota de misiles balísticos intercontinentales respalda nuestra fuerza estratégica y desempeña un papel crítico en la protección de nuestros aliados. Dicha flota es una de las piezas clave de la triada nuclear estadounidense”.

El mensaje incluye una imagen de una brillante estela de fuego que se expande hacia el cielo.

Today, #Strikers showcased the readiness of the #MinutemanIII missile during an operational test launch. As a leg of the #nucleartriad, the #ICBM fleet underpins our strategic force & plays a critical role in the protection of our allies. #GT233 pic.twitter.com/RyfcoWLSQr

— AFGSC (@AFGlobalStrike) September 2, 2020