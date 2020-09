California ahora enfrenta a tres de los cuatro mayores incendios de su historia

California

Aunque los incendios SCU y LNU han sido mayormente contenidos, el August Complex crece en extensión

Cada vez más grandes y más frecuentes. Esa es una frase que se ha vuelto común para referirse a los incendios forestales en el estado de California. Pero la frase nunca fue más certera.

Las autoridades reportaron este jueves que al seguir creciendo el llamado Incendio August Complex, en el norte del estado, ya se ha convertido en el cuarto de mayor tamaño en la historia de California.

Esto significa que el estado enfrenta actualmente a tres de los cuatro mayores incendios de su historia.

The #SCULightningComplex is the 2nd largest fire, the #LNULightningComplex is the 3rd largest, and the #AugustComplex has now grown to being the 4th largest fire in California history. Visit https://t.co/6s2QmGvwFi for more information. pic.twitter.com/NDq4GmNQrJ — CAL FIRE (@CAL_FIRE) September 4, 2020

El incendio SCU Lightning Complex, en los condados Contra Costa, Alameda, Santa Clara y Stanislaus, en el área de San Francisco, ha quemado 391,578 acres y está contenido en un 78%. Es el segundo incendio más grande de la historia de California.

El incendio LNU Lightning Complex, en los condados Napa, Sonoma, Solano y Yolo, en el área de Sacramento, ha quemado 375,209 acres y está contenido en un 81%. Es el tercer incendio más grande de la historia de California.

El incendio August Complex, contenido en un 20% según el último reporte, ya ha devorado más acres que el incendio Thomas que en el invierno de 2017 quemó alrededor de 282,000 acres y causó enormes estragos en los condados Ventura y Santa Bárbara.

The #AugustComplex fires can be seen in these natural color & infrared Landsat images from Sep. 1, 2020. The shortwave and near infrared bands penetrate the smoke to show active fires.

To download Landsat images visit https://t.co/liAmZgkqCD#Wildfires #Calfire @NASA_Landsat pic.twitter.com/gQzOEePjxG — USGS Landsat Program (@USGSLandsat) September 2, 2020

Además, el incendio August Complex, que surgió al conjugarse decenas de pequeños incendios, ha cobrado una vida: la de la voluntaria texana Diana Jones, fallecida el lunes en un accidente vehicular.

Ante la amenaza del incendio, 200 soldados del US Army llegaron el lunes para sumarse a la lucha.

200 @USArmy soldiers from the 14th Brigade Engineer Battalion from Joint Base Lewis-McChord, Washington arrive to help with the #AugustComplex wildfire burning in the @MendocinoNF near Stonyford, California, Monday, August 31 2020 at around 9:30 p.m. pic.twitter.com/qNljyhrCIT — Mendocino NF (@MendocinoNF) September 3, 2020

El incendio más grande de la historia del estado fue el Mendocino Complex del verano de 2018, que cubrió un total de 459,000 acres en los condados Mendocino, Colusa, Lake y Glenn al noroeste del estado.

Cal Fire reportó que en este momento hay 12,800 bomberos trabajando en contener 22 incendios mayores y “complejos de relámpagos” en California, y que hay 12,400 personas aún evacuadas.

La ola de calor que se espera este fin de semana en todo el oeste del país no ayuda a la causa. También se emitió una alerta hasta el viernes por vientos fuertes y baja humedad en áreas del Condado Modoc, en la esquina noreste del estado.

En total, desde el 15 de agosto se han registrado en el estado 900 nuevos incendios que han quemado arriba de 1.5 millones de de acres, 8 muertes y más de 3,200 estructuras destruidas.

