Carolina Sandoval se graba bailando en leggins y le dicen que está ¡Delgadísima!

…y hoy sigo celebrando la vida y los valores con los que me criaron mis padres y agradeciendo siempre cada despertar a nuevos proyectos 💚 y by the way acá a unas cuantas cuadras de mi casa con todo y mascarilla deli y feliz mientras desfilo mi nueva colección de pantalones #faja 🤣🤣es que de verdad me divierto con tan solo sentir el sol y la risa de ustedes #losamo y si quieren saber más de mis pantalones visiten mi tienda colada en mi perfil. . .. … #lareinadelafaja #cosasquesientecaro #cosasquelepasanalavenenosa