Fan de lo sencillo: Mira la camioneta que Robert Pattinson compró por Internet hace años

Robert Pattinson es alguien que aprecia la vida sencilla. Esto a pesar de que será el próximo Batman. De hecho, a veces, puedes verlo conduciendo en su camioneta Chevrolet Silverado usada.

Según un informe de Torque News, Pattinson habría comprado su camioneta roja en Craigslist en 2012. Esto no debería sorprender a nadie, ya que a Pattinson le encanta comprar automóviles en este sitio de anuncios.

De hecho, explicó una vez, “compro todo en Craigslist. Todos y cada uno de los autos que he comprado “. Después de negociar con el vendedor, Pattinson terminó pagando $2,500 dólares por la Chevy Silverado 2001.

Otro dato que quizá te sorprenda es que durante años tuvo demasiado miedo de aventurarse a manejar un automóvil, ya que todos los controles y funciones le parecían demasiado confusos, y le dijo a un entrevistador que ni siquiera sabía cómo encender los limpiaparabrisas.

Aunque de vez en cuando conduce por Los Ángeles, sigue siendo un automovilista muy reacio, con poca o ninguna fe en su capacidad, según los informes.

When he’s not working, #RobertPattinson can sometimes be seen driving around town in his red Chevy Silveradohttps://t.co/dOIWUa6BVT pic.twitter.com/aZ7CHD4PjV

— Rob's Footsteps (@RobsFootsteps) September 13, 2019