Muere sacerdote camerunés en plena misa mientras daba el sermón

Este miércoles por la tarde fue compartido en la cuenta de Twitter del expresidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos de Nigeria, Chidi Odinkalu, un video que fue tomando el pasado 30 de agosto durante una misa dominical celebrada en una iglesia en la ciudad de Douala, Camerún, en donde ocurrió la muerte inesperada del sacerdote.

En el video se puede apreciar al padre de nombre Jude, el cual llevaba una mascarilla, dando su sermón ante sus fieles desde el púlpito.

De repente, el sacerdote hace una pausa prolongada a su discurso pues pareciera que tiene problemas para respirar. Segundos después, el sacerdote se balancea y se cae. Otros religiosos y algunas mujeres se acercan rápidamente a auxiliarlos mientras se escucha gritar y llorar a algunos de los presentes.

#LifeIsShort

Rev. Fr Jude., CMA, Spiritual Director of CMA Diedo, in Cameroon's commercial capital, Douala, was preaching the Homily at Mass earlier today when this happened. #RIP pic.twitter.com/dDGlA5mC98

— Chidi Odinkalu (@ChidiOdinkalu) August 30, 2020