Nets sorprende con la contratación de Steve Nash como nuevo entrenador

Los Brooklyn Nets sorprendieron este jueves con la contratación del exestrella Steve Nash como su entrenador para la próxima temporada y el actual interino Jacque Vaughn se convertirá de nuevo en el asistente principal del equipo, de acuerdo al comunicado oficial ofrecido por el propio equipo y el Twitter de la NBA.

El contrato del canadiense Nash, que no ha tenido ningún tipo de experiencia en la dirección de un equipo, será por cuatro años y se convertirá en el vigésimo tercero en la historia de los Nets.

OFFICIAL: The Brooklyn Nets have named Steve Nash as the 23rd head coach in the franchise’s NBA history. pic.twitter.com/SG8OoN3a8g

— Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 3, 2020