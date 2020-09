“Yo no tengo que darle gusto”: “Piojo” Herrera explotó contra Carlos Reinoso

Deportes

"El Maestro" había criticado el funcionamiento del América

El técnico Miguel Herrera divide opiniones, mientras unos alaban su manera de manejar al América, sus detractores no dejan de criticarlo y de pedir su salida del club a pesar de que se encuentra en los primeros lugares del Guard1anes 2020.

El “Piojo” se convirtió en el entrenador con más victorias en la historia del América con 134, superando a José Antonio Roca, sin embargo, hay muchos inconformes como el símbolo azulcrema, Carlos Reinoso.

“En el América se tiene que ganar y gustar. Miguel Herrera no es el mejor entrenador de América. Yo tuve al maestro (José Antonio) Roca que para mí fue el mejor técnico que tuve en mi vida porque él formó el americanismo”, declaró en entrevista para W Deportes.

“El Maestro” fue contundente y en sus críticas incluyó a Giovani dos Santos, quien ha fracasado desde su llegada al club.

“No me representa. Yo soy un aficionado más, quiero que América gane. No me puede representar un equipo que no juegue como América. ¿Para qué trajeron a Giovani (Dos Santos)? Se supone que para crear, ser algo diferente y no juega hace mucho y cuando entra a la cancha no se ve la diferencia con otros chicos mexicanos”, indicó.

🚨EN EXCLUSIVA 🚨 Para @LosCampamentos el maestro 👨‍🏫 Carlos Reinoso, nos dijo que él no ve a un jugador que marque la diferencia en @ClubAmerica 🦅 😱🔥👇🏼#LaVozDelFutbol⚽️ pic.twitter.com/0EJdaIbJ6S — W Deportes (@deportesWRADIO) September 2, 2020

Tras sus fuertes declaraciones, Miguel Herrera no se quedó callado y se defendió diciendo que él es más ganador que Reinoso en el banquillo amaricanista.

“Yo no tengo que darle gusto a Carlos Reinoso, porque quedó atrás de mí. No lo supo hacer. Si lo representa o no, no es problema mío. Si hoy Reinoso se queja de que el equipo no lo representa, se le olvida que él tuvo un torneo desastroso. A mí no me gusta como estamos trabajando pero buscaremos darle gusto a los aficionados”, dijo el “Piojo”.

¡Se armó la polémica! 😱 Miguel Herrera le contestó en @LosCampamentos a Carlos Reinoso al decirle que lo ha superado 😯. pic.twitter.com/denf5l3zjr — W Deportes (@deportesWRADIO) September 3, 2020

Asimismo, le mandó un mensaje a los aficionados que insisten en su salida del América.

“Hay mucho americanista que está consciente, se estresa y hay otros que siguen a la borregada. Si te va mal están felices y si te va bien los que te odian te quieren odiar más”, indicó Herrera.