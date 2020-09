Youtuber mexicano “Luisito Comunica” está en problemas por foto de “nalguitas” en su Instagram

Noticias

A veces, la mejor foto es la que no se comparte

El youtuber mexicano conocido como “Luisito Comunica” se tuvo que disculpar públicamente luego de que compartiera una imagen en sus redes que algunos catalogaron de promoción al abuso sexual y sexualización de la mujer.

El “influencer” con más de 33 millones de seguidores tan solo en YouTube, publicó una imagen en la que se muestra una botella con la etiqueta “Mezcal, tus nalguitas serán mías”. Adicional, el usuario añadió a la fotografía la frase “Avisada estás”. Al joven que aparece en primer plano cargando la botella, lo acompaña la foto de una mujer de espalda exponiendo su trasero en pantalones cortos; no se le ve el rostro.

De inmediato, los cuestionamientos en redes se multiplicaron.

Uno de los más explícitos lee: “¡GENIAL LUISITO COMUNICA! Me encanta que fomentes a todo tu público de panas frescos que no se limpian el ano, a que emborrachen mujeres para luego abusar de ellas, que ídolo. Y luego se atreven a decir que la cultura de la violación no existe, como detesto a los hombres”.

En vista de los comentarios de desaprobación, “Luisito Comunica” se vio en la obligación de reconocer su error con mensajes posteriores en sus redes.

Como yo, muchos hemos sido parte de una cultura que normaliza “bromas” que jamás debieron ser graciosas. Ni hoy ni nunca. Leo la retroalimentación en redes y me da gusto que las personas levanten la voz. Gracias por recalcármelo; seré mucho más consciente de lo que publico. — Luis El Crack (@LuisitoComunica) August 31, 2020

“Reconozco que mi fotografía de ayer fue inapropiada y les agradezco que me tomen como ejemplo para que comprendamos que NO es gracioso. Aunque simplemente me dio risa el nombre del mezcal y no pensé en el fondo de su significado, me doy cuenta de que esto debe de parar”, agrega en un segundo mensaje.

El youtuber, cuyo nombre de pila es Luis Arturo Villar Sudek, es un exprofesor de inglés originario de Puebla.

Aunque comenzó a producir videos en 2007, a partir del 2015 alcanzó fama más allá de México cuando empezó a viajar por otras partes del mundo junto a su novia (la también youtuber Cinthya Velazques, alias “Lenguas De Gato”) para narrar sus descubrimientos sobre gastronomía, y otros aspectos culturales de los países que visitaba.