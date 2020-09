Por fraudes y retrasos realizarán auditoria de emergencia al EDD de California

Al menos 40 legisladores del estado de California solicitaron realizar una auditoría de emergencia al Departamento de Desarrollo de Empleo de California (EDD) para ver de cerca el problema del retraso en el procesamiento de solicitudes y los fraudes cometidos durante la pandemia.

El pasado miércoles, Jim Patterson, diputado representante de Fresno, dijo que “el EDD ha fallado en proporcionar atención al cliente básica a millones de trabajadores desempleados y desesperados”, según información de ABC.

This is happening across the state. Fraudsters are doing everything they can to get their hands on these envelopes because they know what's inside – debit cards loaded with cash. https://t.co/Oq0G35fcS3 @CaUnemployed

— Jim Patterson (@JimPatterson559) September 3, 2020