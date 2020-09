Embarcaciones se hunden durante desfile en apoyo de Donald Trump en un lago de Texas

TEXAS – Videos publicados en Twitter el sábado muestran decenas de embarcaciones en un lago del área de Austin, Texas participando en un desfile en apoyo al presidente Donald Trump, y según las autoridades, en dicho evento se reportaron llamadas de emergencia poco después del mediodía reportando que algunos barcos se habían hundido.

Las autoridades del Condado Travis le confirmaron a ABC News que están respondiendo a múltiples reportes de “varios barcos inundados”.

Un fotógrafo identificado en Twitter como bobphoto publicó dos fotos que muestran el hundimiento de embarcaciones.

