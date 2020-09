Francisca Lachapel celebra que ya puede hablar inglés con fluidez

Entretenimiento

Francisca Lachapel ha demostrado que no existen los logros pequeños. La conductora de Despierta América ha hecho uso de Instagram para celebrar junto a sus fans que ya puede hablar inglés de manera fluida.

La conductora de Despierta América destaca que no importa cuánto tiempo te tardes en aprender, cada quien tiene un proceso de aprendizaje diferente, el punto medular de este logro es que el camino recorrido la llevó a cumplir con su meta la cual hoy destaca a través de su publicación.

“En algún momento pensé que esto no sería posible”, explica Lachapel, quien también vivió momentos de desanimo.

“El camino es largo y difícil aún estoy en el, pero me siento muy orgullosa y quiero compartirlo con ustedes por si alguien por aquí se siente un poco desanimado porque algo no le ha salido como espera, agarre fuerzas. He aprendido que no importa lo lento que avances hacia delante lo que realmente importa es AVANCES. Besos!”, concluyó la conductora de origen dominicano.