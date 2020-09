Médicos de Miami descubren un indicador para detectar el coronavirus: podría salvar vidas

Un grupo de doctores e investigadores de Miami han hecho un descubrimiento que podría salvar vidas: los coágulos de sangre podrían ser un indicador temprano de COVID-19.

Los cirujanos de la Facultad de Medicina Miller de la Universidad de Miami dicen que el hallazgo indica que no es necesario sufrir los síntomas típicos para vivir con el coronavirus.

“Estamos acostumbrados solo a los sistemas respiratorios. Pérdida del olfato y el gusto”, explicaba el Dr. Jorge Rey, jefe de cirugía vascular de UHealth. “Ahora, con esto, somos más agresivos al tratar a los pacientes con COVID-19 con anticoagulantes desde el principio”, subrayó.

El descubrimiento se hizo cuando un paciente ingresó con coágulos en las arterias de su brazo, lo que provocó la pérdida de flujo sanguíneo.

