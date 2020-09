Milagro: escuchan a posible sobreviviente entre escombros, a un mes de masiva explosión en Beirut

Un o dos posibles sobrevivientes aún podrían estar enterrados bajo los escombros causados ​​por la brutal explosión en el puerto de Beirut hace un mes.

Los medios locales informaron ayer que los sensores del equipo chileno de búsqueda y rescate habían detectado nuevamente un latido bajo los restos de la explosión que destruyó gran parte del centro de la capital del Líbano.

La búsqueda continúa en el barrio Mar Mikhaël de la capital libanesa, con el equipo de rescate llamado “Los Topos Chile”. Hubo varios informes no confirmados de que también se detectó un posible segundo latido en el sitio.

“El equipo de #ToposChile acaba de hacer una prueba y se confirmó la respiración. Continúa excavando en los escombros. Algunos informes nuevos indican que pueden ser dos niños, probablemente vendedores de flores”, escribió en Twitter Maya Yahya, directora de Carnegie Middle East.

Los rescatistas todavía estaban cavando cautelosamente entre los escombros el sábado por la mañana, hora local, en búsqueda de un milagro.

“El equipo chileno terminó el proceso y pudo, una vez más, encontrar el aliento de una persona bajo los escombros”, informó Salman Andary, de Sky News. El escaneo del sensor duró 40 minutos y se realizó varias veces, escribió en árabe, en Twitter.

Al menos 190 personas murieron y otras 6,500 resultaron heridas durante la explosión del 4 de agosto que ocurrió cuando los productos químicos explosivos se incendiaron mientras estaban almacenados en un almacén del puerto.

La destrucción ha devastado al Líbano, país que ya sufría una crisis económica agravada por la pandemia de coronavirus.

