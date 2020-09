Tal vez no eres tan bueno como crees

Estilo de Vida

Diariamente haz por lo menos una buena acción que demuestre tu humildad, generosidad o compasión

¿Te consideras una persona buena? De seguro vas a responder que si.

Aún no he conocido a nadie que haya declarado, “Soy malo”. Muchos alegan: “Yo si soy una buena persona porque no le hago mal a nadie”, otros dicen: “Yo soy bueno porque nunca he robado ni digo mentiras”. ¡Pero espera! Para ser una persona buena no solo tienes que evitar hacer cosas malas, ¡tienes que hacer cosas buenas!

He aquí las tres principales características de las personas realmente buenas.



Sé humilde: Nunca creas que eres mejor que nadie, ¡pues no lo eres! El humilde a pesar de sus logros, no los pregona y su sencillez lo identifica.

Sé generoso: La generosidad no depende de cuánto des. Es decir, generoso no es el que tiene mucho y es esplendido, sino el que tiene poco y da mucho. Una persona desprendida no le importa si le traes un regalo en su cumpleaños, más bien se preocupa de que te sientas importante en su fiesta.

Sé compasivo: Compasión es mucho más que darle un dólar a un limosnero, mas bien es ponerte en los zapatos de él y sentir su sufrimiento. Las personas buenas se Identifican con el dolor de los demás, ya sea un perrito herido o alguien que ha perdido su trabajo, y hacen lo posible para ayudarlos.

Luego de leer estas características, te pregunto: ¿Te falta desarrollar una de estas cualidades? Si careces de una de ellas, tal vez estas practicando lo contrario. Lo opuesto a la humildad es la prepotencia. Lo contrario a la generosidad es el egoísmo y el enemigo número uno de la compasión es la indiferencia.

Te motivo a que trabajes en aquella cualidad en la que flaquees. Diariamente haz por lo menos una buena acción que demuestre tu humildad, generosidad o compasión. Lo maravilloso de ser bueno es que tus acciones bondadosas siempre son recompensadas. Como dice el proverbio chino: “siempre queda un poco de fragancia en la mano del que ofrece flores”.

Para más motivación sígueme en:

Facebook: https://www.facebook.com/MariaMarinOnline

Instagram: @mariamarinmotivation

https://www.instagram.com/mariamarinmotivation/