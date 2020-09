Un superviviente de coronavirus en Miami debe $1 millón al hospital que lo atendió

Un hombre del sur de la Florida ha pasado de luchar contra la COVID-19 a tener que luchar contra una carga económica que, quizás, nunca pueda pagar.

“La gente dirá que tu vida no tiene precio. Es una pequeña factura que pagar, pero en realidad no lo es. Nunca había visto mi nombre adjunto a un número como ese. Nunca”, decía John Place.

Te puede interesar: Médicos de Miami descubren un indicador para detectar el coronavirus: podría salvar vidas

El número está cerca del millón de dólares y eso solo la factura del hospital. Probablemente será aún más una vez que lleguen todas las facturas. El hombre pasó 45 días en el hospital y 20 días con un respirador. Todavía se está recuperando de la COVID-19.

“Mi mano derecha está completamente entumedecida. No puedo levantar más de 10 libras con ambas manos, mi hombro todavía está muy débil. Tengo entumecimiento en mi pierna izquierda”, comentaba.

Te puede interesar: Una mujer hispana de Miami, de 101 años, gana la batalla al coronavirus

After nearly 20 weeks on a ventilator battling the #coronavirus , a Plantation man is now awake. @Jvallejotv will share John Place's story tonight on #CBS4 News at 11 p.m. https://t.co/RShV0AzjmR

Cuando se recupere, le espera otra batalla. “No hemos tenido trabajo desde principios de marzo, por lo que hemos pasado 6 meses sin ingresos”, subraya.

La pareja está en la industria de la organización de eventos, que se ha visto gravemente afectada por la pandemia.

Su esposa, Michelle Zymet, está muy preocupada y estresada. El seguro que tenía su esposo solo cubría una parte de sus facturas y tiene un deducible alto. Intentará negociar con el hospital y pelear con su compañía de seguros.

Meet John Place..a Dad who spent more than 20 days on a ventilator. From his hospital room, John told me what he’s grateful for and what message he wants everyone to hear about the seriousness of Coronavirus pic.twitter.com/t17T03I2IE

— Susan Hendricks (@SusanHendricks) July 27, 2020