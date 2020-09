Andrea Legarreta sale del hospital y asegura que su salud va mejorando

Entretenimiento

La conductora continuará el tratamiento desde casa junto a su familia

Luego de permanecer internada un par de días a consecuencia de una pulmonía leve que se desarrolló tras dar positivo a COVID-19, Andrea Legarreta compartió con cerca de 5 millones de usuarios que la siguen en su cuenta oficial de Instagram que su salud va mejorando, razón por la cual continuará su tratamiento desde casa y lo más importante, a lado de su familia.

“Mis amores, mi casa, mi cama… Gracias a Dios. Día a día mejorando… Mis pulmones se están desinflamando y al ser una neumonía leve que está cediendo, me dejaron venir a casa a continuar con el tratamiento“, aseguró en un texto que compartió la tarde de este domingo.

Además, informó que gracias a la pronta atención médica que recibió, sus órganos no presentarán efectos secundarios que tenga que lamentar: “También es una buena noticia que, al ser neumonía leve, me dicen los doctores mis pulmones no tendrán secuelas negativas ni daño“, compartió Legarreta.

La conductora del programa ‘Hoy’ aprovechó para agradecer al personal médico por su importante labor durante la pandemia que afecta al mundo entero:

“¡GRACIAS a TODO el personal de los hospitales! ¡Son unos Guerreros que merecen nuestra admiración, reconocimiento y respeto! ¡Dios los bendiga!“, señaló junto a la fotografía en la que se ve su mano junto a la de su esposo, Erik Rubín y sus hijas Mía y Nina.

Antes de finalizar, dedicó unas palabras a todos sus fans, quienes le han hecho llegar muestras de cariño durante estos complicados días y en especial a quienes, al igual que ella, pasan por una situación delicada:

“Gracias por su cariño y buenos deseos. Dios me los proteja a todos. ¡Los amo! Y pase lo que pase en sus vidas, ¡NO PIERDAN LA FE!“, concluyó.