Así fue la espeluznante lesión de Giannis Antetokounmpo

Durante el quinto juego de la semifinal de la Conferencia Este de la NBA entre Miami Heat y Milwaukee Bucks el griego Giannis Antetokounmpo sufrió una espeluznante lesión.

El juego de este domingo parecía ser el definitivo ya que los de Florida llegaron con una ventaja de 3-0 y la estrella de los Milwaukee Bucks, Giannis Antetokounmpo no se podía perder el partido y aunque venía maltrecho del tobillo derecho ahora sufrió una terrible lesión.

En el segundo cuarto del juego cuando Antetokounmpo intentó penetrar en la pintura y desafortunadamente no apoyó bien el tobillo derecho y en la duela se lo dobló.

Los gritos de Giannis fueron estremecedores y se esperaba lo peor…

Giannis Antetokounmpo re-injured his ankle and after shooting two free throws, left the court. pic.twitter.com/CUNpWnrVKH

— ESPN (@espn) September 6, 2020