Las primeras declaraciones públicas de Jacob Blake luego de ser baleado por la Policía en Wisconsin

Jacob Blake, el joven afroamericano a quien un policía blanco le disparo siete veces a quemarropa por la espalda en Wisconsin, habló en un video de la importancia de la vida y llamó a hacer “todo más fácil” para las personas que nos rodean.

“Hay mucha más vida para vivir aquí”, aseguró Blake, vestido con una bata desde la cama del hospital en el que permanece después del hecho ocurrido el pasado 23 de agosto y que ha encendido las protestas en la localidad de Kenosha.

Relacionado: “Si hablo de mis planes fiscales me dispararán”: Joe Biden al visitar ciudad del baleado Jacob Blake

“Tu vida, y no solo tu vida, tus piernas, algo que necesitas para moverte y seguir adelante en la vida, te lo pueden quitar así”, agregó el joven, que sufre parálisis en la mitad inferior de su cuerpo y quien enfatizó su afirmación con un chasquido de dedos.

#JacobBlake released this powerful video message from his hospital bed today, reminding everyone just how precious life is. #JusticeForJacobBlake pic.twitter.com/87CYlgPDBj

— Ben Crump (@AttorneyCrump) September 6, 2020