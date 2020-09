“Al ‘Chucky’ Lozano le dará mucho más carácter quedarse en el Napoli”: Jared Borgetti

Deportes

El segundo máximo anotador histórico de la selección de México ve bien que Hirving Lozano se mantenga en la Serie A

Jared Borgetti, analista de ESPN y segundo máximo anotador histórico de la Selección Mexicana, opinó frente a las cámaras sobre la situación de su compatriota Hirving Lozano y aplaudió que se quede con el Napoli.

El Zorro del Desierto mencionó que la estancia del “Chucky” en el fútbol italiano, bajo las órdenes de Gennaro Gattuso, le ayudará a forjar más su carácter.

“Desde que él llegó al Napoli, Gattuso, vio al ‘Chucky’ en la banca. Es un entrenador con carácter y no conozco tanto al ‘Chucky’, pero he escuchado un poco y sé que es alguien que en ese sentido tiene su carácter y debió entender que en eso de ver quién gana contra el técnico, el técnico siempre va a ganar. No le queda de otra más que aceptarlo, al ‘Chucky’ Lozano. Creo que para mí hace bien en quedarse porque le va a dar mucho más carácter, mucha más presencia, pero carácter bueno, bien enfocado, en demostrarse a él mismo que puede ser capaz de competir y que puede ser capaz de demostrarle a un técnico que tiene la capacidad futbolística para jugar en Italia”, explicó Borgetti durante la transmisión de Fútbol Picante.

Y es que la diferencia entre el DT actual del equipo y Carlo Ancelotti, quien lo llevó a sus filas es bastante, ya que con “Carletto” estaba más cómodo y tenía más regularidad, aunque no ofrecía los resultados que se esperaban. Por esa misma razón, se especulaba que el mexicano podía salir del equipo, pero finalmente se quedará.

“Aunque Ancelotti lo llevó, creo que hasta cierto punto no le ayudó al ‘Chucky’ Lozano. Porque la posición no era en la que él se sentía cómodo, entonces no le va bien, llega Gattuso, observa y ve qué jugadores no han andado bien, dice ‘a ver, ‘Chucky’ ha tenido todas las oportunidades, pero no ha andado bien’, sí, pero porque jugaba en una posición en la cual él no se sentía bien y no mostraba el fútbol que tiene en sus pies, hoy creo que Gattuso debe de entender que el ‘Chucky’ Lozano tiene un lugar en el cual pueda explotarlo y seguramente con la velocidad que tiene, con la habilidad que tiene, le dará buenos resultados”, agregó.

La Serie A arrancará el 19 de septiembre, por lo que en menos de dos semanas veremos si estas últimas semanas con Gattuso le ayudaron a Lozano a crecer profesionalmente.