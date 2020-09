El elegante Porsche que Robert Pattinson tiene en su colección de autos

Si bien Robert Pattinson disfruta conduciendo en su camioneta, también le gusta ponerse al volante de algo más rápido de vez en cuando. Suponemos que ahí es donde entra en juego su elegante Porsche Boxster verde.

El Porsche Boxster es un automóvil producido por el fabricante de automóviles alemán a partir de 1996. El actor, que dará vida a Batman, lo eligió para su garaje muy especial.

El auto tiene un motor agresivo y una estructura realmente innovadora y llamativa. Una velocidad máxima en la pista de 170 millas por hora. Además, puede pasar de 0 a 60 millas por hora en 4,7 segundos cuando se utiliza una transmisión automática.

Just imagine how Robert Pattinson will be driving the Batmobile if he drives a Porsche like a street racer.#OTD #Battinson pic.twitter.com/f6eh5SaVTo

— 𝖒𝖆 (@Shebutnayya) August 6, 2020