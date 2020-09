Gomita expone sus curvas mientras modela atrevido bikini

Entretenimiento

Posando con un diminuto bikini negro de flecos, la exuberante vlogguer expuso las curvas de su cuerpo mientras observa el mar

Aunque continuamente recibe fuertes críticas en redes sociales, Araceli Ordaz, mejor conocida como Gomita, compartió con más de 2 millones de seguidores de Instagram una sensual imagen en la que presumió descaradamente sus curvas.

La sexy payasita aprovechó la publicación para compartir un mensaje dedicado a las personas que no coinciden con las reglas que sigue en su vida y que, a su parecer, la han guiado por el camino correcto.

“Entre más limites pongo en mi vida, más aprendo a respetarme, las personas que no comprenden o no empatizan con tu pensar simplemente por algo ya no están ni estarán, por qué no a todos les gusta que pongas LIMITES“, escribió la conductora junto a la imagen en la que rápidamente acumuló miles de corazones rojos.

Posando con un diminuto bikini negro de flecos, la exuberante vlogguer expuso las curvas de su cuerpo mientras observa el mar, ganando más de 25 mil corazones rojos en menos de una hora.

Días antes utilizó el mismo traje de baño de dos piezas con el que se lució durante sus más recientes vacaciones.

Por si esto fuera poco, tambipen dejó ver su lado más sexy con un body en color negro, con el que mandó otro mensaje con el que aseguró detesta las falsas promesas, razón por la cual ella misma cumple sus deseos.