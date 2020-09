Lety Calderón revela si llevará a sus hijos al reclusorio para que visiten a Juan Collado

Entretenimiento

La actriz confiesa si existe la posibilidad de que sus hijos visiten a Collado en el penal, en donde se encuentra bajo investigación desde julio de 2019

Juan Collado, actual esposo de Yadhira Carrillo, fue absuelto de defraudación fiscal por 36 millones de pesos, uno de los tres delitos de los que se le acusa, ante esto, Lety Calderón reacciona y revela si permitirá que sus hijos lo visiten en el reclusorio.

Durante un encuentro con los medios de comunicación, la protagonista de ‘Esmeralda’ aseguró que no estaba informada de la situación del padre de sus hijos Carlo y Luciano: “No tengo la menor idea, tendría que leerlo y verificarlo para poder opinar. Es complicado a nadie se le desea esta situación“, compartió.

La actriz, quien actualmente se encuentra grabando la telenovela ‘Imperio de Mentiras’ a lado de Angelique Boyer y Andrés Palacios, reveló que no está cerrada a la posibilidad de que sus hijos visiten a Collado en el penal, en donde se encuentra bajo investigación desde julio de 2019, sin embargo, no ha sido fácil realizar el encuentro.

“Siempre ha existido esa posibilidad, mis hijos siempre han tenido el deseo de ir a ver su papá, la cosa es que no podemos ir a formarnos anotarnos en la lista y entrar, no es tan fácil, yo siempre estoy en espera de que Juan me llame y me diga que se los lleve y feliz de la vida“.

Además, reveló ante las cámaras del programa ‘Ventaneando’ que se han mantenido en constante comunicación y ella lo apoya, sobre todo con el cuidado, atención y educación de los jóvenes. “Eso siempre lo ha reconocido, ha hablado con los niños últimamente pero no tocamos tanto el tema, él está tranquilo, está muy pegado a Dios y con la esperanza de que todo se solucione“.

Aseguró que a sus hijos siempre les agrada que su papá les hable: “Ojalá pudiera hablar más seguido, pero les gusta y se emocionan“.

Finalmente, Calderón reveló que nunca ha tenido comunicación con la actual pareja sentimental de Juan Collado.