Tyson Fury es enviado a la lona por su propio el hermano

La estrella del reality Show “Love Island” Tommy Fury se puso los guantes para enfrentar a su hermano Tyson y lo mandó directamente a la lona en un entrenamiento.

Aunque todo parece que se trató de un jego fraternal, Tommy aprovechó su supuesta victoria sobre Tyson Fury para burlarse y hasta ponerle el pie encima cuando el campeón se encontraba en la lona.

Tyson Fury, campeón mundial de los pesados de Gran Bretaña, parece que fue derrotado por su medio hermano Tommy, de 21 años y es es 11 años menor que él.

El video que se viralizó fue publicado por el propio promotor Frank Warren acompañado de un mensaje: “@tommytntfury envía a su hermano mayor @Tyson_Fury contra la lona en combate” e incluyó los emojis de una cara de sorpresa y otra llorando de risa.

𝐅𝐔𝐑𝐘 🆚 𝐅𝐔𝐑𝐘@tommytntfury sends his big brother @Tyson_Fury crashing to the canvas in sparring 😲😂 pic.twitter.com/JrObzO5yOt

— Frank Warren (@frankwarren_tv) September 7, 2020