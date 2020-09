Administración busca defender a Trump en demanda por difamación de mujer que lo acusó de violarla

El Departamento de Justicia está tratando de encargarse de la defensa del presidente Donald Trump en una demanda por difamación de la columnista de consejos E. Jean Carroll, que acusó al presidente de haberla raptado hace dos décadas.

Este movimiento del Gobierno podría retrasar aún más una demanda en la que Carroll reclama que Trump podría estar perjudicando la evidencia durante las últimas semanas antes de la elección presidencial. Entre dichas pruebas hay un testimonio y una muestra de ADN para comparar el vestido que ella dice que llevaba la noche de la supuesta violación, según publica Bloomberg.

En una solicitud presentada el martes, el Departamento de Justicia dijo que Trump estaba actuando “dentro del ámbito” de su trabajo como presidente cuando dijo que Carroll mentía sobre el incidente, lo que provocó la demanda de la columnista.

La Administración también trasladó el caso de una corte estatal neoyorquina a la corte federal de Manhattahn, donde el mes pasado un juez negó su solicitud de bloquear la demanda.

“Las acciones de hoy demuestran que Trump hará todo lo posible, incluso usar todos sus poderes en el Gobierno federal, para bloquear el avance en el hallazgo de pruebas de mi caso antes de las próximas elecciones para evitar que un jurado decida quién de los dos está mintiendo”, dijo Carroll en un comunicado.

JUST IN: Justice Department moves to assist Trump in E. Jean Carroll lawsuit https://t.co/cf57FBVkGU pic.twitter.com/dnUsKS1zzc

— The Hill (@thehill) September 9, 2020