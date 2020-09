Cuando hay que proteger hasta el último centavo

Dinero

Evite algunas de las más costosas comisiones de los bancos

Este es el año en el que se está estirando el valor del dinero y eso significa que no conviene perder de vista sus cuentas en el banco.

Para empezar hay que dejar claro que es el lugar donde mejor está el dinero.

Los servicios que da la banca tradicional, ya sean los grandes bancos, los pequeños, los comunitarios o las uniones de crédito (credit unions) además de muchas de las nuevas Fintech (entidades bancarias o de préstamos que funcionan en Internet) son la mejor alternativa financiera.

El dinero está seguro, protegido por garantías y regulaciones estrictas además los servicios de préstamos, transferencias y pagos son más baratos que los de la banca no tradicional como los check cashers y sobre todo pay day loans (préstamos del día de pago).

Ahora bien. Tienen un costo y hay comisiones que llegan por cuestiones que pueden y, ahora más que nunca, deben ser evitadas. Estas tres son las más importantes.

Costo del ATM.

Sacar dinero del cajero electrónico de la red del banco no cuesta nada pero salirse de esa red es una propuesta que va drenando el bolsillo dólar a dólar. Los más baratos proponen una comisión de $0.99 pero también es frecuente encontrarse con máquinas que no hacen operaciones por menos de $2.99. La mayor parte de estas máquinas no da más de $200 por estas operaciones. Piense que si saca $60 del ATM y paga $2.99 por ello, está pagando una comisión que ronda el 5%. Para evitar este costo, considere un banco con la red de ATM más cercana y amplia, planifique sus gastos para evitar el uso de estos fuera de red y trate de usar tarjetas o transferencias en vez de usar cash.

Costo de mantener la cuenta.

Muchos bancos cobran un fee o comisión en cuentas de cheques. Son cantidades que pueden ser tan bajas como $5 mensuales pero también mucho más altas, incluso $15. Pero son evitables. Cuando abra una cuenta en el banco o si ya la tiene abierta pregunte por esta comisión que se suele eliminar a partir de cierta cantidad en depósito, el ingreso directo del cheque del salario o un determinado número de transacciones con la tarjeta de débito. Poco a poco esta comisión van costando mucho dinero. Piense que $10 al mes en estas comisiones le restan de la cartera $120 al año

Costo de usar un dinero que no tiene, el sobregiro.

Esta es la comisión más cara del banco con mucha diferencia y es un fuerte revés para las finanzas personales. El banco cobra esta fee cuando el cliente usa dinero que no tiene de su cuenta de cheques. El banco cubre la diferencia de lo pagado y cobra por ello una cantidad que gira en torno a los $34.

Piense que va a pagar la compra del supermercado con la tarjeta y debe $60 pero solo tiene $40 en el banco. La transacción no se negará por parte del banco pero se le cobrará $34 por esos $20 que no tenía.

Y si después del supermercado paga en la farmacia $10, le volverán a cobrar otros $34. Hay límites al sobregiro (el overdraft) que se pueden hacer diariamente pero eso no impide que al final del día se tenga una cuenta muy cara. Los bancos avisan pero normalmente las alarmas se disparan con retraso.

El año pasado y según el Center for Responsible Lending los bancos cargaron un total de $11,680 millones por este concepto y es el 9% de los clientes los que pagan algo más del 80% de esta cantidad. Suelen ser personas con poco dinero en sus balances (una media de 350).

Y es evitable.

El sobregiro es opcional. Si usted no quiere este servicio de cobertura de pago puede rechazarlo en cualquier momento, cuando abra la cuenta en el banco o cuando lo decida. Simplemente tiene que ir al banco y decir que no lo quiere. El pago que haga con su tarjeta será rechazado pero no tendrá que hacer frente a la comisión.

La solución intermedia es ligar la cuenta de cheques con la de ahorros para que en caso de que falte el dinero en esta se pague con el depósito que haya en la segunda y el adelanto del dinero no sea por parte del banco. Asegúrese, eso si, que tiene suficiente dinero en esa segunda cuenta.

Como medida de ayuda a los clientes en estos momentos de dificultades en los ingresos por motivo del coronavirus, algunos grandes bancos están reduciendo el número de sobregiros que se pueden hacer y eliminándolas en caso de que la cantidad cubierta sea de menos de $5.

Desde esta página les animamos para que vayan a su banco y busquen la solución que más le conviene con este costo en particular. Además, si ven que les han cobrado esta comisión, pida que se la retiren. Muchas veces funciona.