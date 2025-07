“Ladrón” hispano se convirtió en policía en Nueva York: acusación

Yeison Rodríguez Acosta fue arrestado tras ser acusado de robo en su previo trabajo en el condado Westchester antes de unirse al Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Al parecer el agente novato estafó a clientes en su antiguo trabajo bancario en Rye (NY) por $87,000 dólares, que gastó en vacaciones de lujo en Aruba, un BMW y una suscripción a un programa de entrenamiento para glúteos llamado “Booty By Jacks”, entre otras extravagancias, según la fiscal de distrito del condado Westchester, Susan Cacace.

La policía arrestó el miércoles a Rodríguez Acosta, residente de Manhattan de 27 años, y lo acusó de hurto mayor, robo de identidad y conspiración para defraudar por su presunto robo mientras era empleado en Wells Fargo, trabajo que continuó después de ser contratado por el NYPD, indicó Daily News.

“La conducta descarada del acusado, como se alega, perjudica a sus colegas de las fuerzas del orden, quienes portan la placa con honor y prestaron el mismo juramento de proteger y servir”, declaró la fiscal Cacace en un comunicado. “Mi administración trabajará para garantizar que el Sr. Rodríguez Acosta rinda cuentas por sus presuntos delitos y que las víctimas de este caso reciban una indemnización“.

Rodríguez Acosta ha estado asignado a la 48.ª Comisaría en El Bronx, que abarca Belmont, East Tremont y West Farms, desde que se graduó recientemente de la Academia de Policía de NYPD en mayo. Antes de ingresar a la academia de Policía en octubre de 2024 trabajó como coordinador de operaciones de una sucursal de Wells Fargo en Rye de marzo a septiembre de ese año. Durante ese tiempo, presuntamente “utilizó información bancaria que había obtenido” en su trabajo para robar dinero de 14 cuentas de clientes, según la fiscalía.

Quedó suspendido sin goce de sueldo tras el arresto, pero hasta el momento sigue empleado en NYPD, según un portavoz del Departamento que declinó hacer comentarios. Ayer Rodríguez Acosta compareció ante el Tribunal Municipal de Rye, donde la jueza Valerie Livingston lo liberó con la condición de que entregara su pasaporte y llamara al tribunal todos los días hasta su próxima cita judicial el 30 de septiembre.

El arresto de Rodríguez Acosta se produce mientras el Departamento de Policía de Nueva York intenta despedir a 31 policías novatos que fueron contratados a pesar de no aprobar sus evaluaciones psiquiátricas y de conducta, y de tener antecedentes irregulares, que incluyen arrestos, consumo de drogas, tratos con trabajadoras sexuales, infracciones de tránsito y un grave incumplimiento de las normas y consecuencias, según los abogados de la ciudad y del NYPD, reportó The New York Times.

Los agentes están apelando su despido en una demanda contra la ciudad. Rodríguez Acosta no figura entre los 31 novatos mencionados en esa disputa, según documentos judiciales. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

Este mes además el alcalde Eric Adams ha recibido dos demandas que alegan graves irregularidades en los altos niveles de NYPD, incluyendo ventas de ascensos por “hasta $15,000 dólares” y amenazas de muerte por denunciar incidentes.