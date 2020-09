Gaby Spanic camina con un vestido blanco y bajas transparencias como toda una Paola Bracho

View this post on Instagram

Agradecida. Agradecida con Dios por hacerme cada día una mujer más fuerte, y aunque me han querido cerrar ventanas, el señor me ha abierto mil puertas. Agradecida con una carrera hermosa que ustedes me han permitido construir durante más de 30 años. Agradecida porque mi telenovela #LaUsurpadora es número uno en Perú, #SoyTuDueña es el programa mas visto en la televisión mexicana superando todos los espacios televisivos y #TierraDePasiones lidera el raiting en Hungría en su décima repetición. Agradecida porque en un par de días podré compartir con ustedes uno de los proyectos más importantes de mi carrera artística que consolida mi internacionalización. Agradecida porque me siento plena, satisfecha, a gusto con lo que soy como mujer, madre, hija, y ser humano en general. Agradecida porque aprendí que si me lanzan a los lobos, solo me verán regresar liderando la manada. Así me siento, agradecida. Los amo a tiempo.