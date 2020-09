Luka Romero, el “Messi Mexicano” que es argentino, ahora podría jugar con la Selección Española

Miquel Bestard, miembro de la Federación Española de Fútbol admitió que ha “hablado un par de veces” con el joven talento argentino-mexicano del Mallorca Luka Romero para intentar convencerlo de que juegue en las categorías inferiores de la selección española.

“Sé que ellos (su familia) quieren que juegue con Argentina. Es un tema que se ha de trabajar, aunque nosotros tenemos la ventaja de que está aquí en Mallorca“, explicó Bestard en declaraciones a IB3 Televisión.

Luka nació en Durango, México, pero tiene pasaporte español y defendió la camiseta albiceleste de Argentina en el pasado Sudamericano Sub-15. Luka alejó cualquier duda sobre el país que quiere representar: “Toda mi familia es argentina; mi sueño es vestir la camiseta nacional”, puntualizó.

La joven perla mallorquinista, apodado “Messi Mexicano” hizo historia la pasada temporada en el partido Real Madrid- Mallorca disputado en el estadio Alfredo Di Estéfano al convertirse en el futbolista mas joven en la historia del fútbol español al debutar con 15 años y 229 días.

⚪️🔴 Luka Romero, el jugador más joven en debutar en Primera: "Cuando debuté (vs Real Madrid), al entrar al césped me dijo Ramos: «Hola, crack, ¿cuántos años tienes»?"

⚽️ "Preferiría que no me llamen 'el nuevo Messi'. Prefiero que me llamen Luka Romero"https://t.co/QqdIo2t9Nt

— Tiempo de Juego (@tjcope) July 29, 2020