Mascarillas estarían generando cierta inmunidad contra el coronavirus

Es lo que creen algunos científicos

Un grupo de científicos cree que las mascarillas estarían cumpliendo funciones de vacuna contra el coronavirus.

La idea, que no ha sido comprobada, fue publicada en el New England Journal of Medicine. Los científicos sugieren que las mascarillas, al limitar el número de virus que llegan a las personas, reducen el riesgo de caer enfermó así algunas partículas logren entrar al cuerpo ya que invitarían al organismo a producir células de inmunidad que podrán recordar al virus y luchar contra éste.

“Una persona puede tener este virus pero permanecer asintomático ”, dijo la doctora Monica Gandhi, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de California en San Francisco, y una de las autoras del texto científico. “Entonces, si puedes aumentar las tasas de infección asintomática con las mascarillas, tal vez eso se convierta en una forma de variolar la población”.

La variolización es un proceso médico que fue común antes del descubrimiento de la vacuna de la viruela. La idea es exponer a la población a un patógeno para generar una inmunidad. A las personas

La doctora Gandhi no recomienda que la población baje la guardia y deliberadamente busque contagiarse. La idea tiene dificultades de ser probada ya que no es ético encerrar a personas sin mascarilla mientras son expuestas al coronavirus.

Sin embargo, experimentos con hámsteres en China revelaron que animales que se enfermaron pese a llevar mascarillas presentaron menos gravedad que aquellos que fueron contagiados sin llevar un cubrebocas.

En humanos se ha podido observar efectos similares basado en estudios de los contagios que ocurrieron en cruceros y plantas procesadoras de carne con personas que llevaban mascarillas.

La doctora Gandhi y sus colegas reconocen que una vacuna es la situación ideal para controlar la pandemia, pero sus observaciones recuerdan que la mascarilla sigue siendo una de las principales herramientas para evitar contagios de coronavirus.