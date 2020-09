Mitch McConnell presiona por un paquete de estímulo quizá sin cheque de $1,200 por persona

Noticias

El líder del Senado dice que sería esta misma semana

El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell (Kentucky), dijo que presionaría para intentar obligar a emitir una votación de prueba esta semana sobre su plan de estímulo económico, el cual podría no incluir los $1,200 dólares por familia.

El republicano no dejó claro cuál proyecto impulsaría, ya que la Ley HEALS, de $1 billón de dólares, no logró su paso a votación, pero él tiene bajo la manga un proyecto de $500,000 millones dólares que no integra la ayuda de $1,200 dólares por persona.

“Me movilizaré de inmediato hoy para establecer una votación tan pronto como esta semana”, dijo McConnell en un comunicado.

El líder republicano enfrenta un serio reto, ya que según un reporte de CNN los propios miembros de su partido reconocen en privado que aún les faltan los 51 votos que buscan.

Adelantó que el proyecto que impulsará “no contiene” varias de las ideas puestas sobre la mesa de negociación.

“No contiene todas las ideas que le gustan a nuestro partido”, dijo McConnell. “Estoy seguro de que los demócratas sentirán lo mismo. Sin embargo, los republicanos creen que las muchas y serias diferencias entre nuestros dos partidos no deben obstaculizar el acuerdo sobre dónde podemos ponernos de acuerdo y hacer leyes que ayuden a nuestra nación”.

La postura de McConnell se revela tras la afirmación de Mark Meadows, jefe de Gabinete del presidente Donald Trump, de que habría un nuevo plan de estímulo antes de las elecciones.

Los demócratas adelantaron que el plan republicano se quedaría muy corto, por lo que no respaldarán la votación, a pesar de “la urgencia” de su contraparte para sacar adelante el proyecto.

“Después de meses de inacción, los republicanos finalmente se están dando cuenta del daño que su pausa ha causado a la economía estadounidense y la salud de nuestra nación”, expuso la presidenta de la Cámara, Nancy Pelosi (California). “Mientras luchan por compensar este error histórico, los republicanos del Senado parecen estar estancados en otro proyecto de ley que no está cerca de abordar los problemas”.

Pelosi consideró que la estrategia de McConnell está enfocada a un asunto político.

En la mismo tenor se pronunció el líder de la minoría en el Senado, Charles Schumer (Nueva York), quien destacó que el plan no atiende necesidades clave, como ayudar a los trabajadores y detener despidos; alimentar a las familias; proporcionar fondos adecuados para las pruebas y el tratamiento contra la pandemia y ayudar a la vivienda.

“Este proyecto de ley demacrado solo tiene la intención de ayudar a los senadores republicanos vulnerables dándoles un voto de ‘marcar la casilla’, a fin de mantener la apariencia de que no están retenidos por su extrema derecha”, acusó Schumer. “El líder McConnell ha subrayado repetidamente que 20 senadores republicanos no tienen la intención de hacer nada frente a esta crisis histórica”.