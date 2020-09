¿Por qué los fondos para NY y NJ complican negociaciones por un nuevo paquete de estímulo que incluya cheques?

Noticias

Hay unos temas clave que dividen a republicanos y demócratas, y éste es uno de ellos

De la aprobación en la Cámara de Representantes de “HEROES Act” ya han pasado unos 116 días.

Desde mayo, la legislación a la que los demócratas dieron paso, aún cuando los republicanos la dieron por muerta desde antes, convalece sin que dé señales de vida.

Sin embargo, sus principales promotores, el senador Charles Schumer y la representante Nancy Pelosi insisten en sus posibilidades.

Luego de que los republicanos presentaran, este domingo, un nuevo plan de estímulo -que no incluye cheques a individuos y familias y otras provisiones que exigen los demócratas antes de favorecer el paquete- ambos legisladores se agarraron de la ley HEROES como parte del pulseo.

La portavoz de la mayoría en la Cámara usó su cuenta de Twitter una vez más para cuestionar la “pausa” que su contraparte en el Senado Mitch McConnell mantiene en cuanto al tema del coronavirus y un nuevo paquete legislativo.

En un tuit el domingo, Pelosi indica que el “líder McConnell habrá declarado una ‘pausa” en la respuesta al coronavirus en Estados Unidos, pero está claro que el virus nunca ha hecho lo mismo. Han pasado 114 días desde que #HeroesAct fue aprobado en la Cámara. Demasiada espera. Las familias estadounidenses necesitan acción ahora. #AMJoy “.

Leader McConnell may have declared a “pause” to America’s coronavirus response, but it is clear the virus never did the same. It has been 114 days since the #HeroesAct passed the House. Enough waiting. America’s families need action now. #AMJoy pic.twitter.com/nNXRWWpKFz — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 6, 2020

Leader McConnell is finally realizing the damage caused by his one-sided “pause” to America’s coronavirus response. Yet a quick glance at his emaciated bill reveals it is designed to allow vulnerable GOP Senators to “check the box," while failing to put #FamiliesFirst. — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) September 8, 2020

En otro posterior este martes, la demócrata vuelve a lanzar recriminaciones a McConnell al compartir: “Líder McConnell está finalmente reconociendo el daño causado por su ‘pausa’ unilateral en la respuesta en Estados Unidos al coronavirus. Una mirada rápida a la legislación demacrada revela que está designada para permitir que senadores vulnerables ‘chequeen la caja’ mientras fallan en poner a las familias primero”.

Con el término “check the box”, Pelosi se refería a los supuestos intereses electorales de los republicanos.

Schumer se hizo eco de los mensajes de Pelosi y compartió por Twitter mensajes en la misma línea.

This Labor Day, Democrats are fighting for workers, and families, and people across this country. We must pass the HEROES Act. Immediately. — Chuck Schumer (@SenSchumer) September 7, 2020

Even Sen. McConnell has repeatedly stressed that 20 GOP Senators intend to do nothing in the face of this crisis. Democrats want to work on legislation that will meet the urgent needs of Americans but Republicans continue to move in the wrong direction.https://t.co/8z22TGFJln — Chuck Schumer (@SenSchumer) September 8, 2020

The Senate GOP's emaciated bill is only intended to help vulnerable GOP Senators by giving them a ‘check the box’ vote to maintain the appearance that they’re not held hostage by their extreme right-wing that doesn’t want to spend a nickel to help people.https://t.co/8z22TGFJln — Chuck Schumer (@SenSchumer) September 8, 2020

Ayer, el senador pidió la aprobación inmediata de “Heroes Act” aduciendo que el paquete de los republicanos de $500 mil millones de dólares no es suficiente. Para cumplir con el HEROES Act se necesitarían $3 billones de dólares.

Sin embargo, los demócratas dijeron estar dispuestos a aceptar bajas a la cifra por un paquete de $2.2 billones de dólares.

Fondos para Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey

En una conferencia este lunes, Schumer destacó que fondos para la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey, y otras partidas para los estados son claves, por lo que no cederán ante una propuesta que excluya lo anterior.

“Ahora, para colmo de males, cuando están forzados a actuar porque los estadounidenses los están exigiendo, el líder McConnell y el presidente Trump se meten a una asignatura que está incompleta, demacrada e inaceptable- es una ‘F’. Y estamos aquí hoy para dejarlo claro: esto no se mantendrá”, argumentó el legislador por Nueva York.

Mientras el tranque y los ataques entre las partes continúa, los estadounidenses permanecen secuestrados económicamente ante la falta de acción del Gobierno.

La extensión por desempleo en virtud de la ley CARES expiró en julio, mientras al menos 13 millones de personas en la nación permanecen desempleadas. La orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump para los $300 extra por desempleo apenas está siendo encaminada por los estados que solicitaron la ayuda, y la misma sería provisional, o garantizada por solo 3 semanas.

Desde julio, las negociaciones entre demócratas y republicanos no avanzan, a pesar de los constantes reportes de supuestas llamadas entre Pelosi y miembros del gabinete de Trump.

Promesa sin fecha

El secretario del Departamento del Tesoro, Steven Mnuchin, repite casi semanalmente las posibilidades de un acuerdo y reitera que los cheques no están descartados alimentando las expectativa de millones de estadounidenses que batallan por llegar a fin de mes.

Este domingo, dijo que cree que habrá más estímulos para ayudar a los ciudadanos, pero que la discusión con los demócratas sigue estancado en temas puntuales.

“La portavoz se ha negado a sentarse y negociar hasta que nosotros estamos de acuerdo con algo de $2.5 billones por adelantado”, dijo el funcionario por Fox News. “Hagamos una legislación más enfocada ahora — y si necesitamos hacer más en 30 días, continuaremos haciendo más. Pero no aguantemos a los trabajadores estadounidenses y a los negocios que necesitan la mayor ayuda”, planteó.