¿Adiós a la Fórmula 1? Checo Pérez anuncia que no continuará con Racing Point en la siguiente temporada

Después de 10 años en los que ha habido de todo: Podios, derrotas, problemas con los autos, varias escuderías y muchos puntos, Sergio ‘Checo’ Pérez, ha dado a conocer que no continuará con Racing Point la próxima temporada, abriendo la posibilidad de una despedida de la Fórmula 1.

El piloto de Guadalajara, Jalisco, dio a conocer la noticia mediante una emotiva carta, en la que agradece a quienes le abrieron las puertas a la F1, a sus fanáticos y da a conocer que está en busca de un plan B para continuar su carrera.

Tengo algo que anunciarles…

¡Gracias por su apoyo todo este tiempo!

I have something to announce to you…

Thank you for your support all these years!#NeverGiveUp pic.twitter.com/4qN9U6Cg1L

— Sergio Pérez (@SChecoPerez) September 9, 2020