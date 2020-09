Al menos 14 bomberos y operadores lesionados cuando los rodeó el fuego en California

Más de una docena de bomberos de California que intentaban proteger una estación de bomberos en montañas escarpadas fueron cercados por las llamas del incendio Dolan el martes, en el condado de Monterrey, y varios resultaron heridos. En otros lugares del estado, helicópteros militares rescataron a más de 150 personas varadas en un bosque en llamas.

Catorce bomberos desplegaron refugios de emergencia cuando las llamas los alcanzaron y destruyeron la Estación Nacimiento en el Bosque Nacional Los Padres en la costa central del estado, dijo el Servicio Forestal de EE.UU. Los bomberos sufrieron quemaduras e inhalación de humo, y tres fueron trasladados en avión a un hospital en Fresno, donde uno de ellos se encontraba en estado crítico.

Las lesiones se produjeron cuando las llamas impulsadas por el viento de más de dos docenas de incendios importantes arrasaron la árida California y forzaron a ordenar nuevas evacuaciones después de un abrasador fin de semana del Día del Trabajo que vio un dramático transporte aéreo de más de 200 personas.

