José Mourinho explotó por el “coqueteo” entre Leo Messi y el Manchester City

La novela del verano fue corta pero intensa: Leo Messi mandando un burofax avisando al Barcelona que quería dejar al equipo, todos lo hacíamos jugando en el Manchester City, pero el equipo azulgrana lo impidió por todos los medios y ahora se quedará -a disgusto- en el club al que dice amar.

La historia no dejó indiferente a nadie y la simple posibilidad de que el argentino terminara como casi único destino posible en el equipo dirigido por Pep Guardiola ha indignado a varios equipos de La Premier League, incluyendo al Tottenham y a su técnico, José Mourinho:

“Nosotros en el Tottenham respetamos el Fair Play financiero. Por eso, creo que Messi sólo podría ir a un equipo que no lo respete. Así que no será el Tottenham, eso seguro” dejó claro el portugués en candentes declaraciones como a son su costumbre.

Ya antes, se había quejado públicamente del “perdón” que le otorgó la UEFA al equipo de Manchester al dejar la sanción en una multa de 10 millones de Euros que también indignó a “Mou”.

“Fue una decisión vergonzosa, porque si el City no es culpable, entonces no se le castiga con 10 millones de euros. Si no es culpable, no debería tener una multa. Pero si lo es, la decisión también es una vergüenza y debería ser expulsado de la competición”, declaró con toda lógica en aquella ocasión el polémico estratega portugués.

"Messi could only go to a team that doesn't respect Financial Fair Play, so not Tottenham for sure."

In an exclusive interview, Spurs boss José Mourinho talks Messi, All or Nothing and Joe Hart. pic.twitter.com/1IGCenMsja

