Estados Unidos sobrepasa 190,000 muertes por coronavirus

Hay más de 6.3 millones de casos registrados de enfermos, 2.3 millones de recuperaciones registradas, según la Universidad Johns Hopkins

Las muertes relacionadas con el coronavirus en Estados Unidos aumentaron a más de 190,000 el miércoles, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins.

La universidad con sede en Maryland contó 190,815 muertes y 6,359,720 enfermos de COVID-19 confirmados, mientras que 2,387,479 personas se han recuperado de la enfermedad desde que apareció en el país.

Estados Unidos sigue siendo el país más afectado por el virus desde que superó a China, con el mayor número de muertes y casos. Le siguen India y Brasil.

Pese a que Nueva York ya no es el estado con un mayor número de contagios, sí sigue como el más golpeado en cuanto a muertos en Estados Unidos con 33,105, más que en toda Francia o España. Tan solo en la ciudad de Nueva York han muerto 23,741 personas por la enfermedad, según el recuento del diario The New York Times.

A Nueva York le siguen en número de fallecidos -de acuerdo con el mapa de Johns Hopkins- la vecina Nueva Jersey (16,131), Texas (14,011), California (13,978) y Florida (12,116).

En cuanto a contagios, California lidera la lista con 747,716, y le siguen Texas con 677,609, Florida con 652,148, y Nueva York con 474,206.

Por su parte, el Instituto de Métricas y Evaluaciones de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, en cuyos modelos de predicción de la evolución de la pandemia se fija a menudo la Casa Blanca, calcula que para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre Estados Unidos habrá superado los 258,000 fallecidos y para el 31 de diciembre los 400,000.

Con información de EFE