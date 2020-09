“Jugar sin público es como ir a un circo sin payasos”: Cristiano Ronaldo extraña los ataques y los abucheos

Deportes

El jugador portugués dijo sentir un poco de frustración por tener que disputar los partidos a puerta cerrada

“El Comandante” Cristiano Ronaldo aún no se acostumbra a jugar sin aficionados en los estadios, ya que dijo sentirse frustrado por esto, ya que extraña los gritos y los abucheos.

“Es como ir a un circo sin payasos, o un jardín sin flores. A los jugadores no nos gusta, pero ya me estoy acostumbrando. Medito previo a los partidos con la idea establecida de que el estadio estará desierto”, indicó en una conferencia que brindó luego de su partido de la Nations League contra Suecia, en el que superó la cifra de los 100 goles con la selección de Portugal.

What a beautiful way to reach my goal 100! 🇵🇹⚽️👏🏼 pic.twitter.com/LzAGszcNlf — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) September 10, 2020

Lo curioso fue que el astro de la Juventus dijo extrañar que la afición lo aliente, pero sobre todo que lo ataquen y lo abucheen, ya que siente que le falta esa parte que “lo motiva”.

“Es triste. Me gusta cuando me abuchean cuando juego de visita, eso me motiva. Pero a pesar de todo esto, la salud es primero y tenemos que respetarlo, pero es triste”, agregó.

Finalmente, dijo que no le quita el sueño romper el récord absoluto de un goleador con su selección, que hasta el momento es de 109 tantos y lo tiene el iraní Ali Daei.

“¿El récord? Paso a paso, no es una obsesión, creo que los récords llegan de una manera natural“, sentenció.