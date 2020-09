La ciudad de Los Ángeles tuvo su peor concentración de smog de los últimos 30 años el pasado domingo

Los más de 70 incendios forestales que están actualmente activos en California, han creado condiciones atmosféricas nocivas para la salud de las personas debido a las grandes cantidades de smog que se ha concentrado en el aire de los centros urbanos.

Según un informe de la calidad del aire citado por Los Angeles Times, la contaminación en Los Ángeles alcanzó los niveles más altos de generación durante el fin de semana de Labor Day.

Air Quality Forecast (Thursday, September 10th): https://t.co/szsyGAFunD

🏖 Coastal: Good -to- Moderate

🏙 LA: Moderate -to- Unhealthy

🌅 OC: Good -to- Moderate

🌄 Inland Empire: Moderate -to- Unhealthy for Sensitive Groups

🌴 Coachella Valley: Moderate pic.twitter.com/OK7A3HtEJU

— South Coast AQMD (@SouthCoastAQMD) September 10, 2020