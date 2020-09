Chiefs y Texans unidos contra el racismo, así inicia la NFL

Deportes

Este jueves regresó oficialmente la NFL con el partido entre Kansas City Chiefs y Houston Texans

Este jueves regresó oficialmente la NFL con el partido entre Kansas City Chiefs y Houston Texans, donde los jugadores y entrenadores de los Jefes se entrelazaron para protestar contra el racismo.

Después de saltar a la cancha del Arrowhead Stadium para realizar los calentamientos previos al primer partido de temporada regular, los jugadores y entrenadores de los Chiefs se entrelazaron para formar una cadena en las diagonales durante la ceremonia del himno.

Durante el himno nacional de Estados Unidos, el ala defensiva Alex Okafor fue el único jugador que se arrodilló. Algunos Chiefs, incluido el mariscal Patrick Mahomes, se cruzaron de brazos.

Mientras que los Texanos se quedaron en el vestidor para la ceremonia, por lo que Michele Tafoya de NBC informó que los jugadores tomaron la decisión para que no hubiera “mala interpretación” de celebrar el “Lift every voice and sing” y no el himno de Estados Unidos.

Antes del lanzamiento de la moneda, los jugadores de ambos equipos se tomaron de los brazos por un momento de unidad.

La protesta fue una muestra de unión en su lucha contra la injusticia racial que ha generado protestas en todos los sectores de Estados Unidos, mientras que en las diagonales se leía el mensaje: “Se necesita de todos para acabar el racismo”.

It takes all of us. pic.twitter.com/duLF86ajhb — Kansas City Chiefs (@Chiefs) September 11, 2020

Sin embargo, el momento de la vergüenza llegó cuando algunos de los fanáticos de los Chiefs abuchearon durante el minuto de silencio.

Te puede interesar:

Con publico, protestas, abucheos y a tiempo; así inició la NFL en medio de la pandemia