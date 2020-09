Mira cómo ha cambiado Michelle Renaud, así lucía en ‘Rebelde’ hace 15 años

Entretenimiento

Tras conseguir un papel en la famosa novela, se convirtió en uno de los rostros más bellos de la farándula

Michelle Renaud llegó a los 32 años con una gran plenitud física, colocada como una de las caras más famosas de la industria del entretenimiento, con gran madurez y querida por propios y extraños que la siguen desde que era una adolescente intérprete.

Los logros de la nacida en la capital del país no solo se han dado en el set de grabación, sino también en el gimnasio y las rutinas que día a día se reflejan en el cuidado de su cuerpo, situación que provoca que reciba comentarios positivos en sus redes sociales y se gana fans a diario que están de la mano con ella en sus proyectos.

Y hablando de su trabajo, fue hace casi 15 años cuando la cumpleañera fue identificada en el medio, pues anteriormente ya había tenido papeles fugaces en novelas cuando era niña, al protagonizar en 2006 las producciones “Ángeles Sin Paraíso” y posteriormente en ese año estuvo en “Rebelde”.

E essa who de Rebelde que se deu bem no México tbm? Michelle Renaud! tá famosíssima no México pic.twitter.com/x5RuCi7r2z — edy. (@edy_gomes) April 30, 2016

En esta última, obra que tuvo un impacto internacional y de donde surgió una agrupación con el mismo nombre y éxito, Renaud encarnó a “Michelle Pineda”, una de las mejores amigas de Angelique Boyer tanto en escena, como en la vida real, sin embargo, a la actriz le da pena tocar el tema en público pues afirma que no se sentía segura con su físico en ese entonces.

“A veces la veo y me da pena porque era muy jorobadita y no se me entendía lo que decía, no había tomado clases; pero quitando mi trabajo, fue una gran experiencia y me encanta que ustedes lo puedan ver, lo puedan revivir (nuevamente)”, señaló a Las Estrellas.

Después de estas dos novelas, Renaud brincó de papel en papel hasta que se consagró como una actriz juvenil importante en la obra “Pasión y Poder”, donde compartió foro con Jorge Salinas, Fernando Colunga, Marlene Favela y Susana González.

Ahora Renaud es uno de los rostros más bellos del medio y confiesa estar orgullosa de que RBD le haya abierto las puertas del espectáculo, pues ahora ya está consagrada como una de las intérpretes más talentosas de México.